Все собаки очень благосклонны к своим хозяевам и готовы ради них на все. Они не умеют говорить, поэтому свою любовь проявляют очень милым и своеобразным способом.

Вот 10 способов, как собаки проявляют любовь к своему человеку.

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Собака приносит вам свою любимую игрушку

Когда ваш лучший друг приносит вам свою любимую игрушку, это не просто означает, что он хочет играть с вами, но и скрывает глубокий смысл.

Это акт любви. Собака рассматривает вас как естественного лидера и полагается на вас в игре. Она считает, что вы любите эту игрушку так же как и она, поэтому охотно делится ею с вами.



Собаки вас любят, когда приносят свою игрушку / unsplash

Смотрит вам в глаза

Пожалуй, самый сильный жест в списке. Когда собака добровольно смотрит вам в глаза, это проявление большой привязанности.



Собаки вас любят, когда смотрят вам в глаза / unsplash

Спит в вашей постели

Чтобы понять, как сильно собака любит вас, обратите внимание, где она спит. Если пушистый друг предпочитает вашу постель – это настоящая любовь.

Она любой ценой хочет быть рядом с вами, потому что знает – вы всегда готовы следить за ней ночью. Животные чувствуют себя уязвимыми, когда спят, и когда они отдают свою судьбу в ваши руки – это признак доверия.



Собаки вас любят, когда спят в вашей постели / unsplash

"Прилипают" к хозяину

Иногда собака "прилипает" к хозяину из-за того, что она обеспокоена и хочет успокоиться или потому, что для чего-то ей нужен человек. Но часто это также важный символ привязанности, ведь она знает, что может на вас рассчитывать.



Собаки вас любят, когда "прилипают" к вам / unsplash

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

Облизывает ваше лицо

Когда собака облизывает ваше лицо, она как бы говорит, что любит вас так же как и вы ее.



Собаки вас любят, когда облизывают ваше лицо / unsplash

Спокойная, когда вы уходите из дома

Обычно большинство собак могут выражать бурную грусть каждый раз, когда вы выходите из дома без нее. Это связано с тем, что она чувствует тревогу и страх длительное время быть одинокой.

Но если ваша собака принимает тот факт, что вы собираетесь идти, это проявление глубокой любви к вам. Это означает, что она доверяет и знает, что вы обязательно вернетесь к ней.



Собаки вас любят, когда спокойны, если вы уходите из дома / unsplash

Тепло приветствует вас, когда возвращаетесь

Здесь слишком много можно сказать. Стоит ему услышать звук вашей машины, как ваш хвостатый друг начинает волноваться. Ему не терпится увидеть вас, чтобы снова быть вместе.



Собаки вас любят, когда тепло приветствуют вас дома / unsplash

Когда идет за вами в ванну

Если ваша собака идет за вами в ванну, это означает, что она вас любит и хочет постоянно защищать. Этот атрибут также проявляется, когда она спит у дверей вашей комнаты или у подножия кровати.



Собаки вас любят, когда идут за вами в ванну / unsplash

Реагирует на ваши эмоции

Собаки умеют расшифровывать человеческие эмоции. Они распознают, когда хозяин счастлив, злой или грустный, и реагируют на это. В такие моменты они очень сочувствуют своему человеку и хотят его утешить.



Собаки вас любят, когда реагируют на ваши эмоции / unsplash

Принимает ваш распорядок дня

Чтобы быть рядом с вами как можно больше, собаки везде следуют за вами, принимая ваш распорядок дня. Это проявление большой любви и уважения к вам. Поэтому не сердитесь на них, если они плетутся под вашими ногами, а лучшая наградите их за это.



Собаки вас любят, когда принимают ваш распорядок дня / unsplash