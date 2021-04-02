МВД Украины 27 лет назад создало кинологическую службу. С тех пор этот день считают Днем кинолога в Украине.

В Кинологическом учебном центре рассказывают: выбрать эту профессию – это не просто наняться на службу. Это отдать свое сердце и работать в паре с четвероногим. Быть ему другом, напарником и помощником.

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Кинологи о своей работе

Быть кинологом – дело не из легких. Ведь каждый пес имеет собственный характер и требует к себе индивидуального подхода. Чтобы вырастить и воспитать служебную собаку, нужно иметь определенный талант, умение найти общий язык и, самое главное, любить этих животных.

Кинолог с собакой – это одна команда. Мы понимаем друг друга без слов. Собаки – наши верные и надежные напарники. Они готовы к действиям в любое время,

– рассказывают кинологи о своей службе.

Кинологи о своей работе: смотрите трогательное видео

Кинологи вместе со своими собачками / Фото с фейсбук-страницы Кинологического центра

Поздравляем всех, кто связал свою жизнь с таким благородным делом как кинология. Желаем кинологам настойчивости, выносливости, взаимопонимания и всегда здоровых и активных напарников!

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.