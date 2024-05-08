Котам нельзя шоколад – это миф или правда: как сладости влияют на пушистых

Владельцам кошек всегда рекомендуют тщательно продумывать рацион, который те дают своим питомцам, чтобы способствовать их оптимальному развитию. Некоторые люди, однако, обучают своих кошек есть человеческую пищу со стола.

Впрочем, есть такие продукты, которые ни в коем случае нельзя давать пушистым. Например, шоколад. Многие владельцы думают, что это миф, и шоколад для кошек абсолютно безопасен. Это не так! Pets 24 разобрался в этом вопросе.

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Можно ли котам шоколад?

Самым опасным продуктом для кошек является шоколад и другие сладости. Их нельзя им употреблять ни в коем случае. Коты совершенно не чувствуют сладкого, а содержание этого продукта может навредить.

Шоколад и какао содержат теобромин, который не метаболизируется котами и собаками. Это приводит к накоплению в организме животного, что может вызвать очень серьезные и опасные для жизни проблемы. Котов и шоколада следует держать далеко друг от друга.

Теобромин и кофеин, которые содержатся в шоколаде, токсичны для животных. Теобромин – алкалоид, который связан со снижением кровяного давления, воздействием на нервную систему и увеличением частоты сердечных сокращений. К сожалению, в определенных ситуациях животные не могут противостоять токсическому воздействию этого алкалоида, что приводит к летальному исходу.

Кошки менее подвержены отравлению теобромином по сравнению с собаками из-за их меньшей приверженности к сладостям. Однако, важно отметить, что риск отравления у кошачьих все же существует,

– отмечают эксперты.

Наименьший вред от белого шоколада, тогда как горький черный – представляет наибольшую угрозу, поскольку содержит высокую концентрацию теобромина. Смертельная доза для кошек составляет 100 миллиграммов теобромина на 1 килограмм веса и 150 миллиграммов кофеина на 1 килограмм веса.

Симптомы отравления

Если кот съел шоколад, последствия отравления могут быть разными по степени тяжести. Некоторые симптомы могут быть слабо выраженными, тогда как другие – представлять серьезную угрозу для здоровья кота. Очень важно обращать внимание на любые изменения в состоянии здоровья любимца. К самым распространенным признакам отравления относятся:

диарея;

учащенное дыхание;

вялость;

слюнотечение;

уменьшение или увеличение кровяного давления;

учащенное сердцебиение;

подергивание мышц;

частое мочеиспускание;

атаксия;

кома;

сердечная недостаточность.

Чаще всего отравление может быть у маленьких котят. Проявление симптомов зависит от количества потребленного шоколада и его вида. Симптомы могут проявляться от 4 до 72 часов после употребления опасного продукта.



Котам категорически запрещено давать шоколад / Фото penjourney.medium.com

Что делать, если кот съел шоколад?

Если вы знаете, что кошка съела шоколад, лучше как можно скорее отвезти ее к ветеринару. Если будете действовать достаточно рано, он сможет вызвать рвоту до того, как в организм животного попадет слишком много теобромина. Стоит принести любые обертки или пакеты потребленного с собой к ветеринару, поскольку это может помочь определить уровень риска для нашего кота.

В случае подозрения, что пушистик съел шоколад, но не в стопроцентной уверенности, стоит внимательно следить за ней и при первых признаках каких-либо симптомов отвезти к врачу.

Также с целью предотвращения таких случаев целесообразно прятать продукты, которые содержат шоколад. Положите сладости в недоступное для животных место, и не угощайте ими своих питомцев.

Заметим, заводя домашнего любимца, мы берем на себя значительную ответственность. Несмотря на все усилия заботливых владельцев котов, все равно могут произойти несчастные случаи, которые приведут к вреду. Поэтому важно знать о самых распространенных ловушках, чтобы предотвратить возможные травмы пушистого.