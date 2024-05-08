Впрочем, есть такие продукты, которые ни в коем случае нельзя давать пушистым. Например, шоколад. Многие владельцы думают, что это миф, и шоколад для кошек абсолютно безопасен. Это не так! Pets 24 разобрался в этом вопросе.

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Можно ли котам шоколад?

Самым опасным продуктом для кошек является шоколад и другие сладости. Их нельзя им употреблять ни в коем случае. Коты совершенно не чувствуют сладкого, а содержание этого продукта может навредить.

Шоколад и какао содержат теобромин, который не метаболизируется котами и собаками. Это приводит к накоплению в организме животного, что может вызвать очень серьезные и опасные для жизни проблемы. Котов и шоколада следует держать далеко друг от друга.

Теобромин и кофеин, которые содержатся в шоколаде, токсичны для животных. Теобромин – алкалоид, который связан со снижением кровяного давления, воздействием на нервную систему и увеличением частоты сердечных сокращений. К сожалению, в определенных ситуациях животные не могут противостоять токсическому воздействию этого алкалоида, что приводит к летальному исходу.

Кошки менее подвержены отравлению теобромином по сравнению с собаками из-за их меньшей приверженности к сладостям. Однако, важно отметить, что риск отравления у кошачьих все же существует,

– отмечают эксперты.

Наименьший вред от белого шоколада, тогда как горький черный – представляет наибольшую угрозу, поскольку содержит высокую концентрацию теобромина. Смертельная доза для кошек составляет 100 миллиграммов теобромина на 1 килограмм веса и 150 миллиграммов кофеина на 1 килограмм веса.

Симптомы отравления

Если кот съел шоколад, последствия отравления могут быть разными по степени тяжести. Некоторые симптомы могут быть слабо выраженными, тогда как другие – представлять серьезную угрозу для здоровья кота. Очень важно обращать внимание на любые изменения в состоянии здоровья любимца. К самым распространенным признакам отравления относятся:

диарея;

учащенное дыхание;

вялость;

слюнотечение;

уменьшение или увеличение кровяного давления;

учащенное сердцебиение;

подергивание мышц;

частое мочеиспускание;

атаксия;

кома;

сердечная недостаточность.

Чаще всего отравление может быть у маленьких котят. Проявление симптомов зависит от количества потребленного шоколада и его вида. Симптомы могут проявляться от 4 до 72 часов после употребления опасного продукта.



Котам категорически запрещено давать шоколад / Фото penjourney.medium.com

Что делать, если кот съел шоколад?

Если вы знаете, что кошка съела шоколад, лучше как можно скорее отвезти ее к ветеринару. Если будете действовать достаточно рано, он сможет вызвать рвоту до того, как в организм животного попадет слишком много теобромина. Стоит принести любые обертки или пакеты потребленного с собой к ветеринару, поскольку это может помочь определить уровень риска для нашего кота.

В случае подозрения, что пушистик съел шоколад, но не в стопроцентной уверенности, стоит внимательно следить за ней и при первых признаках каких-либо симптомов отвезти к врачу.

Также с целью предотвращения таких случаев целесообразно прятать продукты, которые содержат шоколад. Положите сладости в недоступное для животных место, и не угощайте ими своих питомцев.

Заметим, заводя домашнего любимца, мы берем на себя значительную ответственность. Несмотря на все усилия заботливых владельцев котов, все равно могут произойти несчастные случаи, которые приведут к вреду. Поэтому важно знать о самых распространенных ловушках, чтобы предотвратить возможные травмы пушистого.