Но следует знать каким именно способом это выражать. Рассказываем, как "кошачьим языком" сказать люблю.

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9 способов сказать люблю "кошачьим языком"

Научитесь посылать "кошачьи поцелуи"

Коты выражают доверие и спокойствие с помощью взгляда. Некоторые называют это медленным морганием, другие называют это "поцелуями котенка". Поэтому посмотрите на своего кота, медленно закрыв глаза наполовину, а затем постепенно открывая их снова. Так вы скажете "Я люблю тебя" по-кошачьи.

Создайте распорядок дня

Создать предсказуемый распорядок дня, например постоянное время приема пищи, игровые сеансы, за которыми следуют вкусные угощения, и даже моменты отдыха для объятий или ухода.

Играйте со своим котом

Коты - хищники, поэтому лучшие игры, в которые можно играть с вашим любимцем - это охота и ловля. Используйте для игр палочки, мячи, игрушки-мышки и тому подобное. После того как кошка насладится играми, вы можете вознаградить ее угощением.

Вознаграждайте своего кота

Вознаграждая желаемое поведение с помощью лакомства и похвалы, вы не просто обучаете манерам или даже веселым трюкам, вы научитесь общаться со своим котом. Однако имейте в виду, что эксперты рекомендуют ограничить лакомство до 10% суточной потребности вашего кота в калориях.

Обеспечьте кота питательной пищей

Пища кошки должна быть питательной и богатой животными белками. Для дополнительного элемента охотничьего развлечения во время еды подумайте о включении пищевых головоломок или ковриков для лизания.

Чтобы узнать больше об идеальной диете вашей кошки или сколько и как часто ее кормить, проконсультируйтесь с ветеринаром. Они могут помочь вам выбрать высококачественный корм, который соответствует индивидуальным потребностям вашей кошки.



Как сказать коту "люблю тебя" / Фото Unsplash

Регулярно расчесывайте кота

Если у вашего кота длинная шерсть, то регулярно расчесывайте его специальной щеткой. Это поможет избежать спутанной шерсти. Иногда коты могут даже облизать хозяина в знак благодарности.

Впрочем, некоторые процедуры ухода могут вызвать стресс и негативные ассоциации у животного. Поэтому следите за поведением кота и не делайте ничего принудительно.

Не требуйте ласки от кота

Кошки искусны в невербальном общении. Хозяева должны знать, что медленное моргание, мурлыканье, расслабленная поза указывают на то, что они открыты для привязанности. А если кот активно виляет хвостом, опустил уши, расширил зрачки - это четкие сигналы "стоп". Уважение к границам вашего кота укрепляет доверие и помогает ему чувствовать себя в безопасности дома.

Правильно гладьте кота

Сначала протяните руку и терпеливо дождитесь, пока кот подойдет. Начните с нежных поглаживаний вокруг головы, подбородка и щек. Это зоны с пахучими железами, и они, как правило, являются самыми любимыми местами, чтобы их чесать, царапать и гладить. Избегайте живота, ног и хвоста. Делайте короткие перерывы, когда гладите своего кота.

Используйте позитивное общение

Кошки интуитивно улавливают настроение, энергию и интерпретируют наши намерения жестами и тоном голоса. Одно исследование даже показало, что коты чаще реагируют на высокие, певучие тона, то есть детский разговор. С другой стороны, громкие звуки, резкие жесты и высокие тона могут выглядеть как угроза.