Снаружи морской леопард может казаться милым, однако доверять его "улыбке" не стоит. Известно, что это один из главных хищников Антарктики. Существо питается не только рыбой, а также пингвинами и другими тюленями.

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Его длина достигает 3 – 4 метров, а вес 300 – 400 килограммов. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 километров в час.

"С антарктической весны до осени окрестности "Вернадского" становятся "роддомом" и "детсадом" для Субантарктических пингвинов. Здесь рождаются, растут и учатся самостоятельной жизни маленькие пингвины. Именно их у берегов ожидает морской леопард, ведь словить в воде неопытного птенца гораздо проще, чем взрослое животное", – сообщили в Национальном антарктическом центре.

Смотрите видео от Александра Книжатка​:

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Сообщение Национального антарктического научного центра

"Улыбка" хищника: морской леопард позировал для украинских исследователей.

Смотрите, какого красавчика встретили наши полярники во время морского выезда! Это – морской леопард, один из представителей семьи Тюленевых, встречающихся в районе нашей станции. Увидев исследователей с камерами, он даже немного попозировал для них и показал свою фирменную улыбку.

Но хоть снаружи леопард может показаться довольно милым, доверять его "улыбке" не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики! В отличие от родственников, в частности тюленей Уэдделла или крабоидов, он смакует не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. А такое название получил из-за своей хищности и характерных пятен на теле.

Длина леопарда составляет 3 – 4 метра, а вес 300 – 400 килограм Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 километров в час.

Как раз с конца антарктического лета (а в Южном полушарии сейчас лето) леопардов можно все чаще встретить вблизи нашего острова. Догадаетесь почему?

Как мы много раз рассказывали, с антарктической весны до осени окрестности Вернадского становятся роддомом и детсадом для Субантарктических пингвинов. Здесь рождаются, растут и учатся самостоятельной жизни маленькие пингвины. Именно их у берегов ожидает морской леопард, ведь словить в воде неопытного птенца гораздо проще, чем взрослое животное.

Кстати, помните, какое приспособление у пингвинов, чтобы не стать добычей хищников?

Спасибо за классное видео Александру Книжетку.