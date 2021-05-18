Команда исследователей плавала в акватории Черного моря. Украинцы исследовали море вокруг Тендровской косы, Кинбурнской косы и острова Джарылгач.
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Встретили морских свиней и белобочек в Джарылгачском заливе – все активно готовятся к туристическому сезону, – рассказывают исследователи.
Кроме дельфинов, в объектив попали медузы, а еще – защитные маски, которые загрязняют воду Черного моря.
Посмотрите видео про украинских дельфинов