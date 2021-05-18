Команда дослідників плавала акваторією Чорного моря. Українці досліджували море довкола Тендрівської коси, Кінбурнської коси та острову Джарилгач.
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Зустріли морських свиней та білобочок в Джарилгацькій затоці – всі активно готуються до туристичного сезону, – розповідають дослідники.
Окрім дельфінів, до об'єктива потрапили медузи, а ще – захисні маски, які забруднюють воду Чорного моря.
Подивіться відео про українських дельфінів