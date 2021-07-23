Как морская свинка стала фудблогером: история успеха Людвика – фото

Эта милая зверушка прошла путь от брошенного любимца к звезде инстаграма. Теперь Людвик имеет сотни тысяч подписчиков и зарабатывает на рекламе.

Популярная морская свинка живет в Польше. В ее инстаграме регулярно появляются чрезвычайно милые фотосессии с разной едой и не только.

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Моя жизнь – реальная история "из грязи в князи", – сообщает описание на странице Людвика.

Менее чем за год морская свинка сумела пройти путь от брошенного животного до звездного блогера. У Людвика почти 250 тысяч подписчиков.

Людвик – лысая морская свинка породы скинни.

Лысые морские свинки бесшерстные грызуны. Свинки-сфинксы почти не имеют шерсти, однако допустим шерстяной покров на голове или спине. Эти животные имеют достаточно развитые мышцы и плотное телосложение.

Кроме Людвика, у хозяев свинки живут и другие грызуны. А еще инстаграм-звезда дружит с собачкой Лолой. Лолу взяли в приюте для животных и сейчас она чувствует себя счастливой в такой звездной компании.

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