Популярна морська свинка мешкає в Польщі. У його інстаграмі регулярно з'являються надзвичайно милі фотосесії з різною їжею і не тільки.

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Моє життя – реальна історія "від нуля до героя", – розповідає опис на сторінці Людвіка.

Менш ніж за рік морська свинка зуміла пройти шлях від покинутої тварини до зіркового блогера. У Людвіка є майже 250 тисяч підписників.

Людвік – лиса морська свинка породи скінні.

Лисі морські свинки безшерсті гризуни. Свинки-сфінкси майже не мають шерсті, однак допустимий невеликий шерстяний покрив на голові або спині. Ці тварини мають досить розвинені м'язи та міцну тілобудову.

Окрім Людвіка, у господарів свинки мешкають й інші гризуни. А ще інстаграм-зірка товаришує з песиком Лолою. Лолу взяли в притулку для тварин і зараз вона почувається щасливою у такій зірковій компанії.

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