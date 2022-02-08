Мопс учил малыша ползать: забавное видео с урока четырехлапого

Более 11 тысяч просмотров собрало видео с бережным мопсом. Все потому, что четырехлапый учил ребенка ползать.

Девочка на видео, которую зовут Грейс, еще совсем маленькая и только учится ползать. А домашний любимец семьи – мопс Милдред – помогает крохе.

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Известно, что собака очень любит девочку и часто проводить время вместе с ней. В тот день четырехлапый был особенно заботлив. Милдред начал активно ползать по полу вокруг Грейс и показывать, как ей нужно двигаться.

Смотрите видео: как мопс учил девочку ползать

Девочка сразу пыталась повторять все за собакой, хоть у нее и не очень получалось. Однако эти трогательные попытки успела записать бабушка Грейс.

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Что известно о мопсах

Мопс — живая и веселая собака, которая имеет уравновешенный характер и предана хозяину. Она не проявляет агрессии ни к чужим людям, ни к другим собакам.

Очень любит веселить окружающих, играть и "общаться". Прекрасно подходит как первый любимец, когда владелец не имеет опыта по уходу за собакой.

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