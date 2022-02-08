Дівчинка на відео, яку звати Грейс, ще зовсім маленька й тільки вчиться повзати. А домашній улюбленець сімʼї – мопс Мілдред – допомагає крихітці.

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Відомо, що собака дуже любить дівчинку й проводити час разом з нею. Того дня чотирилапий був особливо турботливим. Мілдред почав активно повзати по підлозі навколо Грейс та показувати, як їй потрібно рухатися.

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Дівчинка одразу ж намагалася повторювати усе за собакою, хоч в неї й не дуже виходило. Проте ці зворушливі спроби встигла записати бабуся Грейс.

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Що відомо про мопсів

Мопс — жвавий та веселий собака, який має врівноважений характер та відданий господареві. Він не проявляє агресії ні до чужих людей, ні до інших собак.

Дуже полюбляє веселити навколишніх, гратися і "спілкуватися". Чудово підходить як перший улюбленець, коли власник немає досвіду у догляді за собакою.

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