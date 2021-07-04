Как рассказали ученые, утопиться в общем смысле этого слова рыбы не могут.

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Вместе с тем, они могут погибнуть из-за недостатка кислорода, если не смогут двигаться или будут иметь поврежденные жабры. Растворенный кислород рыбы получают именно в движении, поэтому он является залогом их жизни.

Рыбам нужно постоянно двигаться / Фото Unsplash

Также если в морской воде появится слишком много планктона, он может использовать большие запасы кислорода, и на других обитателей водной царства его не хватит.

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Черепахи дышат на поверхности / Фото Unsplash

А вот черепахи, дельфины и киты вполне могут утонуть. Для дыхания им нужно подниматься на поверхность, и рыболовецкие сетки или другие снасти могут стать причиной гибели животного от недостатка кислорода.