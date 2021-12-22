На щемящих кадрах девочка, которой примерно год, гладит рыженького котенка. Сеть растрогало то, что котик жмется к ребенку, лезет обниматься, трогает лапкой и не хочет отходить от крохотного человека.

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В прямом смысле, самая милая дружба,

– так написала под видео мама малыша.

Котенок плакал в сарае

Однажды библиотекарша по имени Эмили Хиксон услышала, как в сарае близ школы в Миссисипи плачет котёнок. Она попросила своего мужа спасти бедняжку.

Котенка достали и отвезли к ветеринару. Малыша назвали Спринклз. Хотя животное оказалось больным, неравнодушные люди не только вылечили его, но и забрали домой. Крошечная дочь библиотекарши подружилась с рыжим котиком.

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® производит продукты, которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

На трогательных кадрах мама учит ребенка осторожно обращаться с животными. Девочка слушается и гладит его осторожно.

Видео стало вирусным в сети и собрало более 2 миллионов просмотров.

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