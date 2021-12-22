На щемливих кадрах дівчинка, якій приблизно рік, гладить руденьке кошеня. Мережу розчулило те, що котик лине до дитини, лізе обійматися, зачіпає лапкою та не хоче відходити від крихітної людини.

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В прямому сенсі, наймиліша дружба,

– так написала під відео мама малюка.

Кошеня плакало в сараї

Одного разу бібліотекарка на ім'я Емілі Хіксон почула, як у сараї поблизу школи у Міссісіпі плаче кошеня. Вона попросила свого чоловіка врятувати бідолашну тваринку.

Кошеня дістали та відвезли до ветеринара. Малюка назвали Спрінклз. Хоча тваринка виявилася хворою, небайдужі люди не тільки вилікували її, а й забрали додому. Крихітна донька бібліотекарки подружилася з рудим котиком.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

На зворушливих кадрах мама вчить дитину обережно поводитися із тваринами. Дівчинка слухається та гладить котика обережно.

Відео стало вірусним у мережі та назбирало понад 2 мільйони переглядів.

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