Мягкий брат-близнец: собака никуда не ходит без любимой игрушки

Золотистый ретривер Барли имеет любимую мягкую игрушку, похожую на его маленькую копию. Известно, что владельцы Зита Батлер и Марк Виссело купили ее за неделю до появления четырехлапого в их семьи.

Несмотря на то, что Барли давно уже взрослый, он до сих пор не забывает о своем мягком друге – Флаффе. Игрушка всегда рядом, чтобы не делал четырехлапый.

Важно С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

Хотя хозяева Зита и Марк контролируют, чтобы с Флаффи ничего не случилось, однако они приобрели несколько "запасных" игрушек.

Смотрите видео: как Барли не отдает Флаффи

Мягкий друг не раз помогал собаке. Когда после кастрирования Барли пришлось надеть защитный воротник, семья изготовила пластиковый конус еще и для игрушки. Хозяева вспомнили, тогда ретривер начал думать, что его друг заболел, поэтому заботился о нем – приносил пищу и косточки. Так он и сам смог быстро поправиться.

Смотрите видео: как пес путешествует с любимой игрушкой

Владельцы Барли создали для собаки страницу в инстаграм, где рассказывают о его жизни и дружбе с Флаффи. За этим наблюдает около 150 тысяч пользователей.

Смотрите фото Барли и Флаффи с инстаграм:

Интересно Мальчик эмоционально отреагировал на возвращение потерянного пса: трогательное видео