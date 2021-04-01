Птицы – удивительные создания, поскольку способны не только высоко прыгать и быстро бегать, но еще и летать, плавать по воде, нырять. Им доступны едва ли не все пространства на планете, поэтому они считаются наиболее совершенными. Итак, какая самая большая птица в мире, согласно Википедии, и какие птицы попали в наш ТОП?

Составить рейтинг самых больших птиц в мире проблематично, ведь не понятно, какой именно критерий брать за основу: рост, вес или размах крыльев? Есть птицы высокие, но при этом худые, низкие, но толстые. Поэтому рейтинг составлен с приблизительным учетом всех параметров.

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Страус

Конечно, кто же еще может занимать это лидерское место? Страус считается самой большой птицей в мире в наше время. Его рост достигает 2,1 метров, а вес – 156 килограммов. Неудивительно, что он не умеет летать, с такой-то массой тела. Зато страус может разогнаться до 70 километров в час. Хотя крылья у этих птиц недоразвитые, но их размах достигает 2 метров. Еще один интересный факт: глаза страуса считаются самыми большими в животном мире, их вес превышает массу мозга этой птицы. Живут страусы на безлесных землях Ближнего Востока и Африки. Питаются преимущественно растениями, но порой эти птицы могут перекусить и мелкими грызунами, некоторыми пресмыкающимися. Самцы и самки заметно отличаются друг от друга. Мужские особи имеют черное оперение, а женские – серовато-бурое. Крупнейшими страусами являются страус обыкновенный и сомалийский, поменьше их австралийский, более известный как эму.



Страусы могут весить более 150 килограммов / Фото Novostipmr

Казуар

Это самая большая птица Австралии и Новой Гвинеи, а также вторая по величине в мире. Ее рост достигает 155 сантиметров, а вес – 85 килограммов. Казуар тоже не способен летать, зато умеет разгоняться до 50 километров в час. Голова и шея этой птицы частично окрашены в зеленовато-синий цвет. Название "казуар" дословно переводится как "рогатая голова", а получила его птица из-за выроста на лбу, своеобразного "шлема". Крупнейшими казуарами являются южный и северный. Они питаются преимущественно растительной пищей, но не прочь полакомиться и улитками, насекомыми, лягушками. На поиски пищи они выходят ночью. Казуары отлично плавают, способны переплывать широкие реки. Они являются замкнутыми птицами, которые живут в лесах в одиночестве, объединяясь в пары только для размножения.



Казуары не способны летать / Фото Indicator

Пингвины

Эти птицы достигают роста 114 сантиметров и весят 40 – 45 килограммов. Живут пингвины во льдах Антарктиды, крупнейшим представителем этого семейства и одновременно самым древним считается императорский пингвин. Эти птицы отличаются необычным поведением, сообразительностью. Они не умеют летать, но прекрасно плавают. Во время своей охоты императорские пингвины проплывают достаточно большие расстояния, ныряя на глубину более 500 метров. Они способны задерживаться под водой на 18 минут. Голова и задняя часть их тела имеют черный цвет, брюхо – белый, а область ушей и шеи – желтый. Пингвины питаются рыбой, кальмарами и крилем. Они съедают мелкую добычу прямо в воде, а большую выносят на поверхность. Пингвины живут колониями, самая большая из них насчитывает 10 000 особей.



Пингвины очень сообразительные / Фото wildfor.life

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Рея или нанду

Эти птицы тоже не летают и внешне напоминают страуса, могут развить скорость до 60 километров в час. Их рост составляет до 134 сантиметров, а вес – 40 килограммов. Различают большую и малую разновидности нанду. Они живут в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Бразилии, Боливии и Германии. Реи образуют стаи с численностью от 10 до 100 птиц, которые распадаются к сезону размножения. Интересная особенность: на крыльях нанду есть когти, с помощью которых они борются за самку, защищаются от хищников. Они питаются не только растительной пищей, но и беспозвоночными, рептилиями, рыбами, грызунами и даже мелкими птицами. Сегодня большая рея находится под угрозой исчезновения.



Нанду имеют когти на крыльях / Фото Selskaya-zhizn

Домашняя индейка

Рост этих птиц достигает 124 сантиметров, а вес – 40 килограммов. Индейки имеют красивое оперение, большой хвост, только голова и верхняя половина шеи неоперенные, голубого цвета. На лбу у основания клюва свешивается мясистый придаток, на горле есть складка кожи. Самки основном бледнее окрашены и меньше по размерам, чем самцы. На груди индеек есть специальный нарост, где весной накапливаются значительные запасы жира, они обычно используются в сезон токования. Индейки совершенно не различают запахов, у них низкий уровень интеллекта, и эти птицы запросто могут захлебнуться под дождем, подняв голову.

Каждая особь имеет неповторимый голос. Домашние птицы не летают из-за своей массы тела, но их родственники (дикие индейки) способны в полете развить скорость до 90 километров в час, а также бегают со скоростью до 40 километров в час. Кстати, индейка среди других крупных птиц не единственная, кто способен моментально набирать скорость с места. Это возможно благодаря крыльям большой подъемной силы. Больше всего домашних индеек выращивается в США, но лидером по их потреблению является Израиль. Естественная среда обитания дикой индейки – территория США, Мексики и юга Канады. Живут эти птицы стаями по 5 – 20 особей, ночуют на деревьях. Питаются растительной пищей, насекомыми и пресмыкающимися.



Индейки имеют низкий уровень интеллекта / Фото Techno

Лебедь

Они являются самыми большими водоплавающими птицами Европы. Размах их крыльев достигает 2 метров, вес – 23 килогрмов, а рост – 130 сантиметров. Крупнейшим представителем является лебедь-шипун. Он встречается преимущественно в умеренных зонах Европы, Палеарктики и на востоке. Мигрирует по северных широтах Европы и Азии, на юг до Северной Африки и Средиземноморья. Эти птицы защищаются от хищников своими крыльями, удар которых запросто способен сломать кость.

Отличная мускулатура помогает лебедям преодолевать длительные перелеты в тысячу и более километров. Во время полета птицы образуют клин, который возглавляет самая сильная особь. Аэродинамические потоки, которые создает вожак, позволяют другим участникам клина тратить меньше энергии. Лебеди способны развивать скорость до 80 километров в час . Они отличаются хорошей памятью, питаются наземной и подводной растительностью. Эти птицы не любят передвигаться по земле, проводя большую часть времени в воде. Лебединый пух имеет удивительную теплоизоляцию, благодаря чему птицы отлично переносят холод, но это стало причиной их массового истребления во времена средневековья. Большая часть видов лебедей занесена в Красную книгу.



Лебеди могут весить до 23 килограммов / Фото Googleapis

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Дрофа

Это самая тяжелая из летающих птиц, ее масса тела достигает 21 килограмма при росте 115 сантиметров. Крупнейшими представителями вида являются большая дрофа и коре-дрофа. Местом жительства дрофы являются степи Евразии. Летает эта птица благодаря прекрасному умению улавливать воздушные потоки, этому способствует и большой размах ее крыльев в 190 – 250 сантиметров. Но взлет происходит нелегко, для этой тяжелой птицы необходим разбег против ветра на расстояние около 30 метров. Ведут наземный образ жизни, одиночки.

Эти птицы имеют пестрое оперение, их отличительная черта – длинные белые перья, растущие у основания клюва. Их ареал гнездования большой: Северная Европа, Ближний Восток, Северо-Западная Африка, Китай, южные регионы России и др. Питание смешанное: растения, личинки, насекомые, яйца, грызуны, пресмыкающиеся. В голодные времена дрофы могут поедать ослабленных или раненых родственников. Интересный факт: если дрофа замечает опасность во время высиживания потомства, то притворяется хромой и ведет хищника в сторону, а затем пытается убежать от опасности. Эти птицы признаны исчезающим видом.



Дроф считают исчезающим видом / Фото Tursar

Альбатрос

Эта птица считается самой крупной из летающих птиц, его размах крыльев достигает 3,7 метра, вес – 11 килограммов, а рост – 122 см. Крупнейшими представителями считаются странствующий и королевский альбатросы. Эти птицы живут у Южного и Индийского океанов, в Новой Зеландии. Окраска неяркая, не отличается у самцов и самок. Альбатросы способны преодолевать огромные расстояния, месяцами не бывая на суше. Могут развивать скорость до 100 километров в час.

Нырять почти не способны, максимум на глубину до 1 метра для захвата добычи. Питаются морепродуктами. Альбатросы спят прямо на лету, при этом полушария их мозга отключаются и включаются по очереди. Над глазами этих птиц есть особая железа, которая работает как альтернативная почка и удаляет из воды лишнюю соль. Основная угроза для альбатросов – ярусный лов. Более 100 000 этих птиц ежегодно погибают, попав на крючки с наживкой для ловли тунца.



Альбатросы – самые крупные из летающих птиц / Фото Pinimg

Пеликан

Это самая большая водоплавающая птица. Рост пеликанов достигает 183 сантиметров, а вес – 15 килограммов. Крупнейшим представителем является далматинский пеликан. Живут пеликаны на всех континентах кроме Антарктиды. Основу их рациона составляет рыба, также эти птицы питаются моллюсками, ракообразными и черепахами. Их клюв непропорционален размеру тела, он может вырастать до 47 сантиметров в длину и заканчивается крючком. В его нижней части имеется кожаный мешок, способный растягиваться, он помогает ловить рыбу.

Размах крыльев пеликанов иногда достигает 5 метров, они способны взлететь на высоту 3 километров. Но легкий скелет и воздушные кожные мешки не позволяют этим птицам нырять, поэтому они вынуждены ловить рыбу у поверхности воды. Схватив добычу, пеликаны отцеживают воду с горлового мешка, куда может поместиться до 5 литров. В самом же клюве эти птицы могут держать до трех ведер рыбы.



Пеликаны ловят рыбу у поверхности воды / Фото o-prirode

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Кондор

Эта птица принадлежит к семейству грифов. Кондор – самая большая летающая птица Западного полушария, также это самые большие падальщики в мире. Рост этих птиц достигает 130 сантиметров, а вес – почти 15 килограмов. Крупнейшим представителем является андский кондор. Эти птицы живут на тихоокеанском побережье Южной Америки и в Андах. Размах крыльев кондора редко бывает менее 3 метров.

Живут на высоких скалах, чтобы было легче взлетать. Питаются преимущественно падалью, а также яйцами и птенцами других птиц. В поисках пищи за день могут преодолевать до 200 километров. У кондоров отсутствует оперение на голове, причем птицы сами его выщипывают, но причина такого поведения не установлена до сих пор. Они считаются долгожителями, поскольку могут прожить более 70 лет.



Кондоры не имеют оперения на голове / Фото images11

Стоит вспомнить крупнейшую птицу за всю историю их существования. Им является аргентавис, что жил 8 миллионов лет назад в Аргентине. Его крылья в размахе достигали 7 метров, а вес – 70 килограммов. На фото он выглядит довольно устрашающе.