Мечта каждого сегодня: медведь, уставший от жары, запрыгнул на матрас в бассейне –забавное видео

Жара, которая накрыла планету, способна утомить кого угодно. Но особенно тяжело в такую погоду живется обладателям теплой меховой шкуры. Как у людей, так и у животных, лишь одно желание – нырнуть в водоем и не вылезать оттуда.

Так произошло с уставшим от жары медведем. Этот момент косолапый запомнит долго, ведь не каждый день выпадает возможность поплавать на матрасе в бассейне.

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Медведь, уставший от жары, запрыгнул на матрас

На опубликованном видео видно, как зверь заметил бассейн, расположенный в одном из домов в Калифорнии, и решил немедленно устроить себе хорошо освежающие водные процедуры.

Косолапый джентльмен без особых усилий добрался до бассейна и грациозно залез на надувной матрас, как олимпийский чемпион. Неторопливо поплавав некоторое время среди надувных игрушек, он вышел из бассейна и направился по делам. Вероятно, в будущем он приведет друзей, чтобы "почилить" вместе.

Как это было: смотрите видео

Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем дома с бассейном, не забудьте поставить возле бассейна табличку с надписью: "Вход только для двуногих!". Или же будьте готовыми, что рядом с вами внезапно может оказаться медведь.