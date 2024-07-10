Так произошло с уставшим от жары медведем. Этот момент косолапый запомнит долго, ведь не каждый день выпадает возможность поплавать на матрасе в бассейне.
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Медведь, уставший от жары, запрыгнул на матрас
На опубликованном видео видно, как зверь заметил бассейн, расположенный в одном из домов в Калифорнии, и решил немедленно устроить себе хорошо освежающие водные процедуры.
Косолапый джентльмен без особых усилий добрался до бассейна и грациозно залез на надувной матрас, как олимпийский чемпион. Неторопливо поплавав некоторое время среди надувных игрушек, он вышел из бассейна и направился по делам. Вероятно, в будущем он приведет друзей, чтобы "почилить" вместе.
Как это было: смотрите видео
Поэтому, если вы являетесь счастливым обладателем дома с бассейном, не забудьте поставить возле бассейна табличку с надписью: "Вход только для двуногих!". Или же будьте готовыми, что рядом с вами внезапно может оказаться медведь.