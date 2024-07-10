Так произошло с уставшим от жары медведем. Этот момент косолапый запомнит долго, ведь не каждый день выпадает возможность поплавать на матрасе в бассейне.

Смотрите также Сами открыли ворота и вырвались на волю: огромное стадо коров устроило беспорядок в селе

Медведь, уставший от жары, запрыгнул на матрас

На опубликованном видео видно, как зверь заметил бассейн, расположенный в одном из домов в Калифорнии, и решил немедленно устроить себе хорошо освежающие водные процедуры.

Косолапый джентльмен без особых усилий добрался до бассейна и грациозно залез на надувной матрас, как олимпийский чемпион. Неторопливо поплавав некоторое время среди надувных игрушек, он вышел из бассейна и направился по делам. Вероятно, в будущем он приведет друзей, чтобы "почилить" вместе.

Как это было: смотрите видео