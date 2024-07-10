Так сталося із втомленим від спеки ведмедем. Цей момент клишоногий запам'ятає довго, адже не щодня випадає можливість поплавати на матраці у басейні.

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Ведмідь, втомлений від спеки, застрибнув на матрац

На опублікованому відео видно, як звір помітив басейн, розташований в одному з будинків у Каліфорнії, і вирішив негайно влаштувати собі водні процедури, які добре освіжають.

Клишоногий джентльмен без особливих зусиль дістався до басейну і граціозно заліз на надувний матрац, наче олімпійський чемпіон. Неквапливо поплававши деякий час серед надувних іграшок, він вийшов з басейну і попрямував у справах. Ймовірно, в майбутньому він приведе друзів, щоб "почілити" разом.

Як це було: дивіться відео