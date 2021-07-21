Мать-олениха выбежала с леса на плач младенца: вирусное видео посмотрели десятки миллионов людей

Ханна Бертон отдыхала с сыном у дома на открытой террасе. Как только младенец заплакал–из леса выбежала мать-олениха.

Женщина сняла видео, наблало в тиктоке уже более 6 миллионов лайков, 27 миллионов просмотров и ориентировочно 39 тисяч комментариев.

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Олень выбежал из леса, услышав плач малыша

На видео Ханна Бертон вместе с маленьким сыном Бертоном сидит на открытой террасе. Малыш лежит на животе и со временем начинает плакать. Женщина успокаивает ребенка. Впоследствии из леса выходит олениха, которая останавливается неподалеку от женщины и ее сына.

Ханна в шутку рассказывает маме-оленихе, что на самом деле это ее ребенок.

Это мой ребенок! Это мой младенец, не твой. Привет, мама-олениха,

– шутя сказала женщина.

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Животное же наблюдает за малышом и не отходит от него еще определенный период. Автор видео рассказала, что мама-олениха с двумя младенцами живут неподалеку их дома в лесу. Поэтому они часто ее видят.

Люди в сети пишут комментарии под видео:

Она была готова назвать этого ребенка Тарзаном и вырастить как собственного;

Олени защищают меньших, когда думают, что те в беде;

Олени даже могут бороться, чтобы защитить кролика. Они очень хорошие.

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