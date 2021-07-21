Женщина сняла видео, наблало в тиктоке уже более 6 миллионов лайков, 27 миллионов просмотров и ориентировочно 39 тисяч комментариев.
Интересно Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®
Олень выбежал из леса, услышав плач малыша
На видео Ханна Бертон вместе с маленьким сыном Бертоном сидит на открытой террасе. Малыш лежит на животе и со временем начинает плакать. Женщина успокаивает ребенка. Впоследствии из леса выходит олениха, которая останавливается неподалеку от женщины и ее сына.
Ханна в шутку рассказывает маме-оленихе, что на самом деле это ее ребенок.
Это мой ребенок! Это мой младенец, не твой. Привет, мама-олениха,
– шутя сказала женщина.
Женщина из Огайо рассказала, как на плач малыша прибежал олень: смотрите видео
Животное же наблюдает за малышом и не отходит от него еще определенный период. Автор видео рассказала, что мама-олениха с двумя младенцами живут неподалеку их дома в лесу. Поэтому они часто ее видят.
Люди в сети пишут комментарии под видео:
- Она была готова назвать этого ребенка Тарзаном и вырастить как собственного;
- Олени защищают меньших, когда думают, что те в беде;
- Олени даже могут бороться, чтобы защитить кролика. Они очень хорошие.
Интересно Редкостную лунную рыбу вымыло на пляж в Орегоне: что с ней сделают ученые – фото