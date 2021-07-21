Об этом сообщает частный океанариум Seaside Aquarium. Экземпляр "лунной" рыбы заморозят, а потом будут изучать.

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Рыба имеет впечатляющие размеры

Рыба имеет впечатляющие размеры: вес 45 килограммов и длину около метра. Ее тело покрыто разноцветной чешуей.



Экземпляр весит почти пол центнера / Фото Seaside Aquarium

Замороженного опаха отдадут студентам для вскрытия и дальнейшего исследования. Пока неизвестно, как погибла теплокровная рыба. Вероятно, это произошло недалеко от берега, ведь ее тело оказалось на пляже "в отличном состоянии".

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Лунная рыба мигрировала на север

"Лунная" рыба может вырасти до 2 метров в длину и весить 270 килограммов. Рыбу именно такого размера нашли в реке Колумбия в 2009 году.

Но и этот экземпляр из Орегона поразил исследователей своими размерами.



Тело рыбы покрыто разноцветной чешуей / Фото Seaside Aquarium

Исследователям немного известно о "лунных" рыбах. В 2015 году выяснилось, что опах – единственная известная теплокровная рыба. Сосуды в ее жабрах позволяют циркулировать теплую кровь по всему телу.

Биолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований Хайди Дьюар предполагает, что рыба двигалась к северу от побережья Калифорнии, где они обычно обитают. Возможно, опах мигрировал из-за нагревания океана.



Рыбу заморозят и будут изучать / Фото Seaside Aquarium

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