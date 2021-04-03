Мама-собака спасла щенка, который 20 часов провел в ловушке: видео
Щенок породы золотистый ретривер застрял под камнем. На помощь спасателям пришла мама-собака, которая смогла отыскать своего малыша по запаху.
Источник:Wate
Событие произошло в Пенсильвании, США. Местная пожарная служба и полиция получили сообщение о том, что щенку нужна помощь.
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Мама смогла найти своего щенка по запаху / Скриншот / Видео PAHomepage
Местная жительница Надя Деликати потеряла щенка. 8-месячный золотистый ретривер по кличке Бренди не откликался на крик своей хозяйки. Позже оказалось, что голова щенка застряла под большим камнем и он не мог даже лаять.
На помощь людям пришла вторая собака Нади по кличке Бейли. Бейли – мама потерянного ретривера, и именно она сумела отыскать Бренди. Пес застрял головой под валуном, и самостоятельно вытащить его Надя не смогла. Пришлось обратиться к экстренным службам.
Ретривер застрял головой под камнем / Скриншот / Видео PAHomepage
Чтобы спасти собаку, понадобилась помощь 5 пожарных.
Нам пришлось сделать отверстие немного больше, чтобы мы могли поместить внутрь нашего самого маленького парня, – рассказывает один из спасателей.
В конце концов, щенка удалось освободить. Камень подняли ровно настолько, чтобы голова собаки "выскочила" из-под него.
Чтобы достать собаку, понадобилась помощь 5 спасателей / Скриншот / Видео PAHomepage
Когда Бренди спасли, он сразу побежал к своей хозяйке. Очевидцы рассказывают, что это было "как в кино".
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Посмотрите видео о спасении Бренди:
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