Во Львове можно бесплатно чипировать собаку: что для этого нужно и какое преимущество

Львовское коммунальное предприятие "Лев" до конца августа бесплатно будет чипиовать домашних собак. Это один из действенных инстументов от краж и потери домашних животных.

Для того, чтобы чипировать свою собаку, владельцу необходимо осуществить несколько простых шагов. Ниже рассказываем о том, какие преимущества это дает и чувствуют ли чип собаки.

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Как чипировать собаку во Львове

Получить бесплатный чип для собаки можно будет в течение каждых пятницы-субботы и воскресенья в августе, а также на праздничные выходные 23 – 24 августа.

Владельцу собаки необходимо при себе иметь:

свой паспорт;

паспорт собаки с действительной отметкой о вакцинации от бешенства;

защитную маску;

поводок;

намордник.

График чипирования собак

13 августа 17 – 19:00 Стадион Сельмаш (угол улиц Сулимы и Народная)

14 августа 15 – 18:00 Левандовский парк (главный вход)

15 августа 15 – 18:00 Коновальца, конечная трамвая №2, сквер

20 августа 17 – 19:00 Стрыйская, 75 (возле площадки для выгула собак)

21 августа 15 – 18:00 Снопковский парк (Липовая Аллея со стороны Зеленой)

22 августа 14 – 18:00 Парк культуры (фестиваль "Счастливые хвостики")*

23 августа 14 – 18:00 Парк культуры (фестиваль "Счастливые хвостики")*

24 августа 14 – 18:00 Парк культуры (фестиваль "Счастливые хвостики")*

27 августа 17 – 19:00 Скниловский парк (главный вход)

28 августа 15 – 18:00 "Гориховый гай" (главный вход)

29 августа 15 – 18:00 Парк Франко (около площадки для выгула собак)

К тому же необходимо заблаговременно заполнить профиль животного по этой ссылке . Это нужно для того, чтобы чипирование прошло оперативно без образования очередей.

* Вход на фестиваль 50 гривен, а чипирование – бесплатное



График чипирования собак во Львове / Инфографика ЛГС

Также чипировать своего любимца можно ежедневно по предварительной записи на ЛКП "Лев", улица Промышленная, 56.

Как проходит чипирование

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Источник: Центр защиты животных

Процедура чипирования безболезненна для животного. Электронный чип имеет размеры рисового зернышка. Его длина составляет 12 миллиметров, диаметр – 2,1 миллиметра, вес – 0,6 грамма. Процесс чипирования напоминает введение инъекции под кожу.

Ветеринарный врач с помощью одноразового аппликатора вводит капсулу с чипом под кожу в зоне холки. Если чип правильно размещен, то не вызывает отторжения. После процедуры два дня нельзя мыть и чесать место инъекции.

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Микросхема безвредна для животных. Ее можно активизировать только с помощью специальных сканеров. Они считывают информацию с чипа. Эти устройства могут быть автономными или подключаться к информационной базе.

После введения микрочип 15-значный уникальный код заносится в базу чипированных животных. В коде содержится информация о питомце: прививки, окрас, дата рождения. Кроме того, вводится информация о владельце: фамилия, имя, адрес, телефон.



На чип будет внесена информация о владельце собаки / Фото с Unsplash

Преимущества чипирование любимца