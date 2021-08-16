Для того, чтобы чипировать свою собаку, владельцу необходимо осуществить несколько простых шагов. Ниже рассказываем о том, какие преимущества это дает и чувствуют ли чип собаки.
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Как чипировать собаку во Львове
Получить бесплатный чип для собаки можно будет в течение каждых пятницы-субботы и воскресенья в августе, а также на праздничные выходные 23 – 24 августа.
Владельцу собаки необходимо при себе иметь:
- свой паспорт;
- паспорт собаки с действительной отметкой о вакцинации от бешенства;
- защитную маску;
- поводок;
- намордник.
График чипирования собак
- 13 августа 17 – 19:00 Стадион Сельмаш (угол улиц Сулимы и Народная)
- 14 августа 15 – 18:00 Левандовский парк (главный вход)
- 15 августа 15 – 18:00 Коновальца, конечная трамвая №2, сквер
- 20 августа 17 – 19:00 Стрыйская, 75 (возле площадки для выгула собак)
- 21 августа 15 – 18:00 Снопковский парк (Липовая Аллея со стороны Зеленой)
- 22 августа 14 – 18:00 Парк культуры (фестиваль "Счастливые хвостики")*
- 23 августа 14 – 18:00 Парк культуры (фестиваль "Счастливые хвостики")*
- 24 августа 14 – 18:00 Парк культуры (фестиваль "Счастливые хвостики")*
- 27 августа 17 – 19:00 Скниловский парк (главный вход)
- 28 августа 15 – 18:00 "Гориховый гай" (главный вход)
- 29 августа 15 – 18:00 Парк Франко (около площадки для выгула собак)
* Вход на фестиваль 50 гривен, а чипирование – бесплатное
График чипирования собак во Львове / Инфографика ЛГС
Также чипировать своего любимца можно ежедневно по предварительной записи на ЛКП "Лев", улица Промышленная, 56.
Как проходит чипирование
Источник: Центр защиты животных
Процедура чипирования безболезненна для животного. Электронный чип имеет размеры рисового зернышка. Его длина составляет 12 миллиметров, диаметр – 2,1 миллиметра, вес – 0,6 грамма. Процесс чипирования напоминает введение инъекции под кожу.
Ветеринарный врач с помощью одноразового аппликатора вводит капсулу с чипом под кожу в зоне холки. Если чип правильно размещен, то не вызывает отторжения. После процедуры два дня нельзя мыть и чесать место инъекции.
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Микросхема безвредна для животных. Ее можно активизировать только с помощью специальных сканеров. Они считывают информацию с чипа. Эти устройства могут быть автономными или подключаться к информационной базе.
После введения микрочип 15-значный уникальный код заносится в базу чипированных животных. В коде содержится информация о питомце: прививки, окрас, дата рождения. Кроме того, вводится информация о владельце: фамилия, имя, адрес, телефон.
На чип будет внесена информация о владельце собаки / Фото с Unsplash
Преимущества чипирование любимца
- После введения микрочипа собаке владелец получает специальную карту, которая является юридическим документом – паспортом животного.
- Этот документ подтверждает, что животное принадлежит человеку, предъявившему его.
- Информацию, считанную с электронного микрочипа, можно использовать в суде для подтверждения прав на воспитанника в случае его кражи или незаконной подмены.
- Чипирование собак облегчает поиск питомца, если он потерялся. Потерянных животных зачастую приводят в питомник, где их проверяют сканером.
- Если у собаки имплантированный чип, то информация будет считана и по ней найдут владельца животного, поскольку данные хранятся в едином реестре – реестре чипированных животных Украины, Международной онлайн-базе данных.