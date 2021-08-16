Для того, аби чипувати свого собаку, власнику необхідно здійснити декілька простих кроків. Нижче розповідаємо про те, які переваги це дає та чи відчувають чип собаки.

Важливо Годування вагітної собаки: як потурбуватися, аби майбутня мама отримала усе найкраще

Як чипувати собаку у Львові

Отримати безкоштовний чип для собаки можна буде протягом кожних п'ятниці-суботи і неділі у серпні, а також на святкові вихідні 23 – 24 серпня.

Власнику собаки необхідно при собі мати:

свій паспорт;

паспорт собаки з дійсною відміткою про вакцинацію від сказу;

захисну маску;

повідець;

намордник.

Зверніть увагу! До того ж необхідно завчасно заповнити профіль тварини за цим посиланням. Це потрібно для того, щоб чипування пройшло оперативно без утворення черг.

Графік чипування собак

13 серпня 17 – 19:00 Стадіон Сільмаш (на розі вулиць Сулими та Народна);

14 серпня 15 – 18:00 Левандівський парк (головний вхід);

15 серпня 15 – 18:00 Коновальця, кінцева трамваю №2, сквер

20 серпня 17 – 19:00 Стрийська, 75 (біля майданчика для вигулу собак)

21 серпня 15 – 18:00 Снопківський парк (Липова Алея з боку Зеленої)

22 серпня 14 – 18:00 Парк культури (фестиваль "Щасливі хвостики")*

23 серпня 14 – 18:00 Парк культури (фестиваль "Щасливі хвостики")*

24 серпня 14 – 18:00 Парк культури (фестиваль "Щасливі хвостики")*

27 серпня 17 – 19:00 Скнилівський парк (головний вхід)

28 серпня 15 – 18:00 Горіховий гай (головний вхід)

29 серпня 15 – 18:00 Парк Франка (біля майданчика для вигулу собак)

*вхід на фестиваль 50 гривень, а чипування – безкоштовне



Графік чипування собак у Львові / Інфографіка ЛМР

Також прочипувати свого улюбленця можна щодня за попереднім записом на ЛКП "Лев", вулиця Промислова, 56.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Як проходить чипування

Джерело: Центр захисту тварин

Процедура чипування безболісна для тварини. Електронний чип має розміри рисового зернятка. Його довжина становить 12 міліметрів, діаметр – 2,1 міліметра, вага – 0,6 грама. Процес чипування нагадує введення ін'єкції під шкіру.

Ветеринарний лікар за допомогою одноразового аплікатора вводить капсулу з чипом під шкіру у зоні холки. Якщо чип правильно розміщений, то не викликає відторгнення. Після процедури два дні не можна мити і чесати місце ін'єкції.

Дізнайтеся Як зрозуміти, що собака вас любить: цікаві ознаки

Мікросхема нешкідлива для тварини. Її можна активізувати тільки за допомогою спеціальних сканерів. Вони зчитують інформацію з чипа. Ці пристрої можуть бути автономними або підключатися до інформаційної бази.

Після введення микрочипа 15-значний унікальний код заноситься в базу чипованих тварин. У коді міститься інформація про вихованця: щеплення, забарвлення, дата народження. Крім того, вводиться інформація про власника: прізвище, ім'я, адреса, телефон.



На чип буде внесена інформація про власника собаки / Фото з Unsplash

Переваги чипування улюбленця