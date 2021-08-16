Для того, аби чипувати свого собаку, власнику необхідно здійснити декілька простих кроків. Нижче розповідаємо про те, які переваги це дає та чи відчувають чип собаки.
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Як чипувати собаку у Львові
Отримати безкоштовний чип для собаки можна буде протягом кожних п'ятниці-суботи і неділі у серпні, а також на святкові вихідні 23 – 24 серпня.
Власнику собаки необхідно при собі мати:
- свій паспорт;
- паспорт собаки з дійсною відміткою про вакцинацію від сказу;
- захисну маску;
- повідець;
- намордник.
Графік чипування собак
- 13 серпня 17 – 19:00 Стадіон Сільмаш (на розі вулиць Сулими та Народна);
- 14 серпня 15 – 18:00 Левандівський парк (головний вхід);
- 15 серпня 15 – 18:00 Коновальця, кінцева трамваю №2, сквер
- 20 серпня 17 – 19:00 Стрийська, 75 (біля майданчика для вигулу собак)
- 21 серпня 15 – 18:00 Снопківський парк (Липова Алея з боку Зеленої)
- 22 серпня 14 – 18:00 Парк культури (фестиваль "Щасливі хвостики")*
- 23 серпня 14 – 18:00 Парк культури (фестиваль "Щасливі хвостики")*
- 24 серпня 14 – 18:00 Парк культури (фестиваль "Щасливі хвостики")*
- 27 серпня 17 – 19:00 Скнилівський парк (головний вхід)
- 28 серпня 15 – 18:00 Горіховий гай (головний вхід)
- 29 серпня 15 – 18:00 Парк Франка (біля майданчика для вигулу собак)
*вхід на фестиваль 50 гривень, а чипування – безкоштовне
Графік чипування собак у Львові / Інфографіка ЛМР
Також прочипувати свого улюбленця можна щодня за попереднім записом на ЛКП "Лев", вулиця Промислова, 56.
Як проходить чипування
Джерело: Центр захисту тварин
Процедура чипування безболісна для тварини. Електронний чип має розміри рисового зернятка. Його довжина становить 12 міліметрів, діаметр – 2,1 міліметра, вага – 0,6 грама. Процес чипування нагадує введення ін'єкції під шкіру.
Ветеринарний лікар за допомогою одноразового аплікатора вводить капсулу з чипом під шкіру у зоні холки. Якщо чип правильно розміщений, то не викликає відторгнення. Після процедури два дні не можна мити і чесати місце ін'єкції.
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Мікросхема нешкідлива для тварини. Її можна активізувати тільки за допомогою спеціальних сканерів. Вони зчитують інформацію з чипа. Ці пристрої можуть бути автономними або підключатися до інформаційної бази.
Після введення микрочипа 15-значний унікальний код заноситься в базу чипованих тварин. У коді міститься інформація про вихованця: щеплення, забарвлення, дата народження. Крім того, вводиться інформація про власника: прізвище, ім'я, адреса, телефон.
На чип буде внесена інформація про власника собаки / Фото з Unsplash
Переваги чипування улюбленця
- Після введення мікрочипа собаці власник отримує спеціальну карту, що є юридичним документом – паспортом тварини.
- Цей документ підтверджує, що тварина належить людині, яка подала його.
- Інформацію, зчитану з електронного мікрочипа, можна використовувати в суді для підтвердження прав на вихованця в разі його крадіжки або незаконної підміни.
- Чипування собак полегшує пошук вихованця, якщо він загубився. Втрачених тварин найчастіше призводять до розплідників, де їх перевіряють сканером.
- Якщо у собаки імплантований чип, то інформація буде зчитана і за нею знайдуть власника тварини, оскільки дані зберігаються в єдиному реєстрі – реєстр чипування тварин України, Міжнародній онлайн-базі даних.