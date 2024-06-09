Ноги с потолка: лошадь провалилась сквозь пол конюшни и застряла между этажами – кадры очевидцев
Источник:MSPCA
Спасатели животных и пожарные из Массачусетса оперативно отреагировали на вызов на ферме в США, чтобы помочь лошади по имени Валькур. Он провалился сквозь пол своего стойла и оказался в ловушке между этажами.
На место происшествия была отправлена команда спасателей животных. Несмотря на их активные усилия, понадобилась дополнительная помощь пожарных и ветеринаров, чтобы успешно освободить животное.
Смотрите также Исчезла за мгновение: голодная жирафа на сафари "украла" девочку из рук матери – потрясающее видео
Лошадь оказалась между этажами
Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Команда спасателей животных из MSPCA была отправлена на помощь липиццарскому мерину. Лошадь провалилась сквозь пол своего стойла и оказалась зажатой между полами.
Лошадь оказалась в ловушке / Фото из инстаграма @mspca.angell
Совместными усилиями пожарная служба Ипсвича, ветеринарная служба SRH и команда технической спасательной службы Северо-Восточного Массачусетса разработали стратегический план спасения животного, и достигли успеха. Сложная спасательная операция длилась четыре часа.
Потребовалось около 4 часов и помощь всех, но мы смогли вытащить эту милую лошадку без опасных для жизни травм,
– говорится в сообщении.
На спасение понадобилось около 4 часов / Фото из инстаграма @mspca.angell
Ожидается, что Валькур полностью выздоровеет. Его хозяева говорят, что он уже нормально ходит.
Валькур уже восстанавливается после инцидента / Фото из инстаграма @mspca.angell
Снимки спасения животного стали вирусными. Многие люди поздравили команду спасателей с успехом:
- "Отличная работа! Я так рад, что скакун в порядке",
- "О боже! Как страшно! Спасибо за то, что с малышом все в порядке, и, как всегда, спасибо вам за вашу замечательную работу",
- "Бедный малыш. Спасибо Богу за команду, которая спасла его",
- "Представляю, как бы завалился весь этаж! Бедный малыш",
- "Не представляю, как можно держать лошадь на каком-то втором этаже".