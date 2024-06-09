На місце події було відправлено команду рятувальників тварин. Попри їхні активні зусилля, знадобилася додаткова допомога пожежників і ветеринарів, щоб успішно звільнити тварину.

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Кінь опинився між поверхами

Інцидент стався у понеділок, 3 червня. Команда рятувальників тварин з MSPCA була відправлена на допомогу ліпіццарському мерину. Кінь провалився крізь підлогу свого стійла і опинився затиснутим між підлогами.



Кінь опинився у пастці / Фото з інстаграму @mspca.angell

Спільними зусиллями пожежна служба Іпсвіча, ветеринарна служба SRH та команда технічної рятувальної служби Північно-Східного Массачусетсу розробили стратегічний план порятунку тварини, й досягли успіху. Складна рятувальна операція тривала чотири години.

Знадобилося близько 4 години і допомога всіх, але ми змогли витягнути цього милого конячку без небезпечних для життя травм,

— йдеться в повідомленні.



На порятунок знадобилося близько 4 годин / Фото з інстаграму @mspca.angell

Очікується, що Валькур повністю одужає. Його господарі кажуть, що він уже нормально ходить.



Валькур вже відновлюється після інциденту / Фото з інстаграму @mspca.angell

Знімки порятунку тварини стали вірусними. Багато людей привітали команду рятувальників з успіхом: