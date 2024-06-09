На місце події було відправлено команду рятувальників тварин. Попри їхні активні зусилля, знадобилася додаткова допомога пожежників і ветеринарів, щоб успішно звільнити тварину.
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Кінь опинився між поверхами
Інцидент стався у понеділок, 3 червня. Команда рятувальників тварин з MSPCA була відправлена на допомогу ліпіццарському мерину. Кінь провалився крізь підлогу свого стійла і опинився затиснутим між підлогами.
Кінь опинився у пастці / Фото з інстаграму @mspca.angell
Спільними зусиллями пожежна служба Іпсвіча, ветеринарна служба SRH та команда технічної рятувальної служби Північно-Східного Массачусетсу розробили стратегічний план порятунку тварини, й досягли успіху. Складна рятувальна операція тривала чотири години.
Знадобилося близько 4 години і допомога всіх, але ми змогли витягнути цього милого конячку без небезпечних для життя травм,
— йдеться в повідомленні.
На порятунок знадобилося близько 4 годин / Фото з інстаграму @mspca.angell
Очікується, що Валькур повністю одужає. Його господарі кажуть, що він уже нормально ходить.
Валькур вже відновлюється після інциденту / Фото з інстаграму @mspca.angell
Знімки порятунку тварини стали вірусними. Багато людей привітали команду рятувальників з успіхом:
- "Чудова робота! Я так радий, що скакун в порядку",
- "О боже! Як страшно! Дякую за те, що з малюком усе гаразд, і, як завжди, спасибі вам за вашу чудову роботу",
- "Бідний малюк. Спасибі Богу за команду, яка врятувала його",
- "Уявляю, як би завалився весь поверх! Бідний малюк",
- "Не уявляю, як можна тримати коня на якомусь другому поверсі".