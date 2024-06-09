На место происшествия была отправлена команда спасателей животных. Несмотря на их активные усилия, понадобилась дополнительная помощь пожарных и ветеринаров, чтобы успешно освободить животное.

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Лошадь оказалась между этажами

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Команда спасателей животных из MSPCA была отправлена на помощь липиццарскому мерину. Лошадь провалилась сквозь пол своего стойла и оказалась зажатой между полами.



Лошадь оказалась в ловушке / Фото из инстаграма @mspca.angell

Совместными усилиями пожарная служба Ипсвича, ветеринарная служба SRH и команда технической спасательной службы Северо-Восточного Массачусетса разработали стратегический план спасения животного, и достигли успеха. Сложная спасательная операция длилась четыре часа.

Потребовалось около 4 часов и помощь всех, но мы смогли вытащить эту милую лошадку без опасных для жизни травм,

– говорится в сообщении.



На спасение понадобилось около 4 часов / Фото из инстаграма @mspca.angell

Ожидается, что Валькур полностью выздоровеет. Его хозяева говорят, что он уже нормально ходит.



Валькур уже восстанавливается после инцидента / Фото из инстаграма @mspca.angell

Снимки спасения животного стали вирусными. Многие люди поздравили команду спасателей с успехом: