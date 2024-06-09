На место происшествия была отправлена команда спасателей животных. Несмотря на их активные усилия, понадобилась дополнительная помощь пожарных и ветеринаров, чтобы успешно освободить животное.

Смотрите также Исчезла за мгновение: голодная жирафа на сафари "украла" девочку из рук матери – потрясающее видео

Лошадь оказалась между этажами

Инцидент произошел в понедельник, 3 июня. Команда спасателей животных из MSPCA была отправлена на помощь липиццарскому мерину. Лошадь провалилась сквозь пол своего стойла и оказалась зажатой между полами.

Лошадь оказалась в ловушке
Лошадь оказалась в ловушке / Фото из инстаграма @mspca.angell

Совместными усилиями пожарная служба Ипсвича, ветеринарная служба SRH и команда технической спасательной службы Северо-Восточного Массачусетса разработали стратегический план спасения животного, и достигли успеха. Сложная спасательная операция длилась четыре часа.

Потребовалось около 4 часов и помощь всех, но мы смогли вытащить эту милую лошадку без опасных для жизни травм,
– говорится в сообщении.

На спасение понадобилось около 4 часов
На спасение понадобилось около 4 часов / Фото из инстаграма @mspca.angell

Ожидается, что Валькур полностью выздоровеет. Его хозяева говорят, что он уже нормально ходит.

Валькур уже восстанавливается после инцидента
Валькур уже восстанавливается после инцидента / Фото из инстаграма @mspca.angell

Снимки спасения животного стали вирусными. Многие люди поздравили команду спасателей с успехом:

  • "Отличная работа! Я так рад, что скакун в порядке",
  • "О боже! Как страшно! Спасибо за то, что с малышом все в порядке, и, как всегда, спасибо вам за вашу замечательную работу",
  • "Бедный малыш. Спасибо Богу за команду, которая спасла его",
  • "Представляю, как бы завалился весь этаж! Бедный малыш",
  • "Не представляю, как можно держать лошадь на каком-то втором этаже".