24-летний Джейсон Тотен со своей женой Сиеррой и дочерью Пейсли отправились на экскурсию в центр дикой природы Fossil Rim в городке Глен-Роуз (США), где всем посетителям разрешают вблизи кормить животных. Однако веселый отдых едва не закончился для семьи трагедией.

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Голодная жирафа во время сафари "украла" девочку из рук матери

Другие туристы, которые ехали в машине позади, сняли этот инцидент на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как зверь хватает зубами рубашку девочки и подбрасывает в воздух.

Я выглянул в заднее окно и увидел жирафа, а потом ребенок поднялся вверх. Мое сердце остановилось, я испугался до смерти,

- вспоминает тот случай Джейсон.

Отец уверен, что это произошло случайно: животное пыталось вырвать пакет с едой из рук его дочери, но девочка отказалась его отпускать. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как это было: смотрите видео

В недавнем заявлении семья Тотенов выразила свою решимость продолжать сафари, несмотря на недавний травматический опыт. Однако, их будущие визиты в Fossil Rim могут оказаться под угрозой, поскольку в среду, 5 июня, заведение обнародовало новую политику. Согласно этим правилам, гостям больше не позволят ездить с открытым кузовом во время сафари.

К слову, жирафы – самые высокие млекопитающие в мире. Представители этого вида обычно не агрессивны, хотя самки могут проявлять агрессию, когда защищают своих детенышей.