Лось Земляничка: как одинокого лосенка спасли и подарили ему новый дом

Маленький лосенок одиноко бродил вблизи города Анкоридж, что на Аляске. Люди увидели малыша, который остался без мамы и поняли: ему нужна помощь.

Сейчас Земляничка переехала в зоопарк в Огайо, что за тысячи километров от места, где она родилась. В зоопарке обещают позаботиться об одиноком лосенке.

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Бродила по дороге

Земляничку нашли еще 3 месяца назад на дороге под названием Strawberry Road (Земляничная дорога – перевод с английского 24 канала). Именно поэтому животному дали такую "ягодную" кличку.

Сейчас лосенку около 6 месяцев. Он уже имеет рост более полутора метров и вес около 180 килограммов.



Лосенок одиноко бродил по дороге на Аляске / Фото Columbus Zoo

Зоопарк Аляски не смог позаботиться о животном

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Впервые Земляничку увидели в июне. Она бродила по дороге одна. После 2 дней наблюдений местные власти приняли решение поймать животное и отвезти в зоопарк.

Земляничка попала в зоопарк Аляски, однако там уже живут несколько маленьких осиротевших лосят и 2 взрослых самца-лося. Поэтому найденышу нужно было найти постоянный дом. Так Земляничка попала в Огайо.

В зоопарке Колумбус в Огайо живет еще одна осиротевшая самочка-лось по кличке Берта. Маму Берты убил медведь, когда малышке было около месяца.

Лосята познакомятся и будут жить вместе после того, как пройдут необходимый карантин.

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Что известно о лосях: