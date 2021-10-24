Зараз Суничка переїхала до зоопарку в Огайо, що за тисячі кілометрів від місця, де вона народилася. У зоопарку обіцяють подбати про самотнє лосеня.
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Блукала дорогою
Суничку знайшли ще 3 місяці тому на дорозі під назвою Strawberry Road (Сунична дорога – переклад з англійської 24 каналу). Саме тому тваринці дали таке "ягідне" прізвисько.
Зараз лосеняті близько 6 місяців. Воно вже має зріст понад півтора метра та вагу близько 180 кілограмів.
Лосеня самотньо блукало дорогою на Алясці / Фото Columbus Zoo
Зоопарк Аляски не зміг подбати про тварину
Вперше Суничку побачили в червні. Вона блукала дорогою сама. Після 2 днів спостережень місцева влада прийняла рішення упіймати тварину та відвезти до зоопарку.
Суничка потрапила в зоопарк Аляски, однак там уже мешкають декілька маленьких осиротілих лосенят та два дорослих самця-лося. Тому знайді потрібно було знайти постійний дім. Так Суничка потрапила до Огайо.
У зоопарку Колумбус в Огайо мешкає ще одна осиротіла самичка-лось на прізвисько Берта. Маму Берти вбив ведмідь, коли тваринці було близько місяця.
Лосенята познайомляться та будуть жити разом після того, як пройдуть необхідний карантин.
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Що відомо про лосів:
- Лосі – це найбільший різновид оленів.
- Лосі можуть досягати зросту близько 1,8 метра та ваги до 450 кілограмів.
- Популяція лосів стрімко скорочується через діяльність людини: автомобілі, розорювання земель, де мешкають ці тварини, а також через зміну клімату та хвороби.