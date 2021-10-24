Сейчас Земляничка переехала в зоопарк в Огайо, что за тысячи километров от места, где она родилась. В зоопарке обещают позаботиться об одиноком лосенке.
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Бродила по дороге
Земляничку нашли еще 3 месяца назад на дороге под названием Strawberry Road (Земляничная дорога – перевод с английского 24 канала). Именно поэтому животному дали такую "ягодную" кличку.
Сейчас лосенку около 6 месяцев. Он уже имеет рост более полутора метров и вес около 180 килограммов.
Лосенок одиноко бродил по дороге на Аляске / Фото Columbus Zoo
Зоопарк Аляски не смог позаботиться о животном
Впервые Земляничку увидели в июне. Она бродила по дороге одна. После 2 дней наблюдений местные власти приняли решение поймать животное и отвезти в зоопарк.
Земляничка попала в зоопарк Аляски, однако там уже живут несколько маленьких осиротевших лосят и 2 взрослых самца-лося. Поэтому найденышу нужно было найти постоянный дом. Так Земляничка попала в Огайо.
В зоопарке Колумбус в Огайо живет еще одна осиротевшая самочка-лось по кличке Берта. Маму Берты убил медведь, когда малышке было около месяца.
Лосята познакомятся и будут жить вместе после того, как пройдут необходимый карантин.
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Что известно о лосях:
- Лоси – это самая большая разновидность оленей.
- Лоси могут достигать роста около 1,8 метра и веса до 450 килограммов.
- Популяция лосей стремительно сокращается из-за деятельности человека: автомобилей, распашки земель, где живут эти животные, а также из-за изменения климата и болезней.