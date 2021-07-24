Как люди: трогательные фото домашних любимцев, которые стали членами семьи

24 июля 2021 , 17:56
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Источник:

Reddit

Мы убеждены – в этих фото вы узнаете своих котиков и песиков. Животные во всем мире любят сидеть на руках, смотреть в экран компьютера вместе с хозяином и занимать любимое кресло своего человека.

Любимцы дарят нам множество приятных эмоций, хотя иногда и ведут себя немного нагло. Посмотрите эту замечательную подборку, которая доказывает – животные тоже могут стать членами семьи.

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Автор: Аліна Рудченко