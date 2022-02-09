Любит баловаться: как хаски уговаривали спуститься по лестнице на первый этаж

Хозяйка опубликовала видео, на котором хаски упорно отказывался спускаться по лестнице. Ролик собрал более 20 тысяч просмотров.

Софи Юэн пыталась убедить свою собаку Рекса спуститься со второго на первый этаж. Однако четырехлапый выл и отказывался это делать.

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Женщина убеждала любимца, что там слишком жарко, однако Рекс не хотел слушаться. Он оставался на 2 этаже, пока ему не предложили вкусняшку. Только когда увидел вознаграждение, пес спустился.

Во второй части видео Рекс снова оказался наверху лестницы и дальше упорно отказывался идти на первый этаж. "Мне нужно, чтобы ты спустился вниз. Как долго мы собираемся вести этот разговор?", –говорила Софи Юэн.

Смотрите видео: как собака отказывалась спускаться по лестнице

По словам хозяйки, у них всегда на лестнице были детские калитки, однако собаке все равно удавалось проникнуть и подняться наверх. Все потому, что Рекс любит баловаться.

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"Раньше он был более упрям, поэтому единственный способ заставить его спуститься – подкупить сладостями. Рекс – абсолютно любящая собака, он ничуть не агрессивен. Однако может быть упрям, а также в большинстве случаев делает противоположное тому, что вы ему говорите", — добавила Юэн.

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