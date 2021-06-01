Любимый Тушканчик франковских пожарных: как живется спасенному животному

В одной из пожарных частей Ивано-Франковская живет собака Тушканчик. Спасатели так полюбили симпатичное животное, что даже забрали домой ее щенков.

Собаку по кличке Тушканчик спасатели приютили почти год назад. Когда она попала в часть, была худой, агрессивной, да еще и беременной.

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Но собаке повезло, потому что малышей она рожала уже в собственной будке на территории пожарной части. Как только Тушканчик вскормила малышей, как их разобрали себе пожарные.



Тушканчик очень веселая и приветливая собака / Скриншот

У Тушканчика даже есть собственный "начальник". Старшина Роман Сысак опекается милым песиком.

Как только ее увидел, как мне пришло в голову: "Тушканчик" и все, – рассказывает старшина о кличке собаки.

Благодаря заботе Тушканчик полюбила людей в форме. Их она всегда радостно встречает, а вот когда проходят люди в штатском – сразу начинает лаять.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Узнайте больше о жизни собаки по кличке Тушканчик

Однажды собаке поставили диагноз "опухоль Штиккера". Благодаря волонтерам животное прооперировали. После операции собаке нужна была реабилитация. Роман Сысак лично ухаживал за Тушканчиком и помог ей выздороветь.



После операции Роман Сысак ухаживал за собакой / Скриншот / Фото Роман Сисак

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Теперь Тушканчик живет счастливой собачьей жизнью. Когда Роман Сысак идет на выходные, собачку кормят его товарищи. А верная Тушканчик с нетерпением ждет его возвращения.



Собака со своим опекуном / Скриншот