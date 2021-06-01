Собаку на прізвисько Тушканчик рятувальники прихистили майже рік тому. Коли вона потрапила до частини, була худою, агресивною та ще й вагітною.

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Але собаці пощастило, бо малюків вона народжувала вже у власній будці на території пожежної частини. Щойно Тушканчик вигодувала малюків, як їх розібрали собі вогнеборці.



Тушканчик дуже весела й привітна собака / Скриншот

У Тушканчика навіть є власний "начальник". Старшина Роман Сисак опікується милим песиком.

Щойно її побачив, як мені спало на думку: "Тушканчик" і все,

– розповідає старшина про кличку собаки.

Завдяки турботі Тушканчик полюбила людей у формі. Їх вона завжди радісно зустрічає, а от коли проходять люди в цивільному – одразу починає гавкати.

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Одного разу собаці поставили діагноз "пухлина Штіккера". Завдяки волонтерам тварину прооперували. Після операції собаці потрібна була реабілітація. Роман Сисак особисто доглядав за Тушканчиком та допоміг їй одужати.



Після операції Роман Сисак доглядав собаку / Скриншот / Фото Роман Сисак

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Тепер Тушканчик живе щасливим собачим життям. Коли Роман Сисак йде на вихідні, песика годують його товариші. А вірна Тушканчик з нетерпінням чекає на його повернення.



Собака зі своїм опікуном / Скриншот