Летают с животными: почему все больше путешественников арендуют частные самолеты для любимцев

Если вы хоть раз хотели взять своего любимца с собой в отпуск, то непременно сталкивались с правилами и запретами авиакомпаний. Чтобы обойти запреты, пассажиры начали летать частными рейсами.

Еще недавно частные самолеты считали доступными только тем, кто имеет невероятно много денег. Однако после 2019 года на этом рынке произошли существенные сдвиги.

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Все больше животных летают с владельцами

Представители компании VistaJet в комментарии CNN сообщили, что количество животных на борту их самолетов выросло на 86%.

Летают не только с собаками и кошками, но даже с птицами, кроликами и так далее. Однако подавляющее большинство хвостатых пассажиров составляют собаки.



Собаки на борту самолета / Фото с инстаграма Netjets

Сейчас большинство авиакомпаний позволяет брать в салон самолета только небольших собак или кошекЖивотных нужно размещать в переносках на багажных полках или под передним сиденьем.

Всех остальных животных нужно сдавать в багажный отсек. Многие владельцы собак, которые крупнее позволенных размеров, не хотят подвергать любимцев такому стрессу. Поэтому и выбирают частные полеты.

Частный перелет позволяет вашему любимцу быть рядом с вами и людьми, которых он знает и с которыми ему комфортно, – рассказывает американка Кейтлинн Стеге, которая часто летает со своим лабрадудлем.



Такие перелеты помогают животным избегать стресса / Фото VistaJet

Стоимость таких перелетов является недешевой и составляет от 15 тысяч долларов.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортиментавы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

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Почему начали летать с животными