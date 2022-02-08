Лег и полз по полу: собака смешно скопировала походку друга-корги
Источник:The New York Post
В социальной сети инстаграм пользователей рассмешил терьер. Все потому, что собака решила скопировать походку своего друга корги.
В социальных сетях хозяйка опубликовала видео с ее домашними любимцами – метис терьера Джастин и корги Тайто. Оказалось, что одна из ее собак умеет шутить.
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Четырехлапые имеют прекрасную дружбу и любят проводить вместе время, однако иногда Джастин может спародировать Тайто.
Джастин и Тайто / Фото инстаграм
Корги пытался совершенно не обращать внимания на развлечения своего друга-терьера. Между тем Джастин намеренно полз пола, повторяя походку Тайто. Кроме того, не забывал хитро поглядывать на корги, надеясь на его реакцию.
Смотрите видео: как собака пародирует походку своего друга
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В социальной сети инстаграм Джастин покорил зрителей. Ролик насобирал более 24 тысяч "лайков". Кроме того, пользователи активно распространяли ролик, что позволило собрать множество просмотров.