Видео с животным снял местный житель - на кадрах видно, как животное плавает в озере к западу от Форт-Лодердейла, примерно в 16 километрах от Атлантического океана, где обычно встречается этот вид. Исследователи не знают, каким образом ламантин оказался так далеко от естественной среды обитания, но у них есть несколько теорий.

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Ламантин неожиданно поселился в искусственном озере

Биологи предположили, что ламантин покинул побережье, используя подземные ходы, в результате чего добрался до озера Пембрук-Пайнс в поисках пищи и более теплых мелких вод. В последние несколько лет ламантины здесь изо всех сил пытались найти пищу, а поскольку животные способны выживать и в пресной воде, они способны путешествовать на километры от своего дома в поисках лучшего места для жизни.

Ламантины, также известны как морские коровы, могут достигать в длину около 4 метров и весят более 1,3 тонн. Известно, что эти животные могут находить пути к озерам и прудам, путешествуя через ливневые стоки и прилегающие каналы. Ученые считают, что в этом случае произошло нечто подобное.

Подземные ходы не видно на карте, однако под дорогами есть большие трубы, известные как водопропускные трубы - они достаточно большие, чтобы ламантин мог проплыть по ним,

– говорит биолог Эмбер Гауэлл,

Двигаясь этим путем, ламантину, вероятно, пришлось бы преодолеть шлюз, однако в сезон дождей, что длится во Флориде с мая по октябрь, его, как правило, оставляют открытым. Исследователи отмечают, что в озере обитают рыбы и черепахи, однако ламантины не являются родным видом.



Ламантин неожиданно поселился в искусственном озере / Фото Daily Mail

Ламантины в штате Флорида находятся под угрозой исчезновения

Причиной тому является сокращение запасов пищи, в результате чего вид вымирает. Сокращение популяции также частично связано с цветением водорослей, убивающих морскую траву - основной источник пищи для ламантинов наряду с другой растительностью. Ламантины обычно тратят до восьми часов в день на поедание морской растительности и могут потреблять от четырех до девяти процентов веса своего тела в день.

Цветение водорослей, также известное как вредное цветение водорослей, в Атлантическом океане охватывает фитопланктон, который может сделать воду мутной и ограничить количество солнечного света, попадающего на морскую траву, повреждая растительность и затрудняя ее повторный рост. Цветение некоторых водорослей также опасно для животных, поскольку выделяет токсины, способные навредить животным.