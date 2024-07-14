Відео з твариною зняв місцевий житель — на кадрах видно, як тварина плаває в озері на захід від Форт-Лодердейла, приблизно за 16 кілометрів від Атлантичного океану, де зазвичай зустрічається цей вид. Дослідники не знають, яким чином ламантин опинився так далеко від природного місця існування, але у них є кілька теорій.

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Ламантин несподівано оселився у штучному озері

Біологи припустили, що ламантин залишив узбережжя, використовуючи підземні ходи, внаслідок чого дістався озера Пембрук-Пайнс у пошуках їжі та тепліших мілких вод. В останні кілька років ламантини тут щосили намагалися знайти їжу, а оскільки тварини здатні виживати й в прісній воді, вони здатні мандрувати на кілометри від своєї домівки в пошуках кращого місця для життя.

Ламантини, також відомі як морські корови, можуть досягати в довжину близько 4 метрів і важать понад 1,3 тонни. Відомо, що ці тварини можуть знаходити шляхи до озер і ставків, подорожуючи через зливові стоки та прилеглі канали. Вчені вважають, що в цьому випадку сталося щось подібне.

Підземні ходи не видно на карті, проте під дорогами є великі труби, відомі як водопропускні труби — вони досить великі, щоб ламантин міг проплисти ними,

– каже біологиня Ембер Гауелл,

Рухаючись цим шляхом, ламантину, ймовірно, довелося б подолати шлюз, однак у сезон дощів, що триває у Флориді з травня по жовтень, його, як правило, залишають відкритим. Дослідники зазначають, що в озері мешкають риби й черепахи, проте ламантини не є рідним видом.



Ламантин несподівано оселився у штучному озері / Фото Daily Mail

Ламантини в штаті Флорида перебувають під загрозою зникнення

Причиною тому є скорочення запасів їжі, внаслідок чого вид вимирає. Скорочення популяції також частково пов'язане з цвітінням водоростей, що вбивають морську траву — основне джерело їжі для ламантинів поряд з іншою рослинністю. Ламантини зазвичай витрачають до восьми годин на день на поїдання морської рослинності та можуть споживати від чотирьох до дев'яти відсотків ваги свого тіла на день.

Цвітіння водоростей, також відоме як шкідливе цвітіння водоростей, в Атлантичному океані охоплює фітопланктон, який може зробити воду каламутною та обмежити кількість сонячного світла, що потрапляє на морську траву, ушкоджуючи рослинність та утруднюючи її повторне зростання. Цвітіння деяких водоростей також небезпечне для тварин, оскільки виділяє токсини, здатні нашкодити тваринам.