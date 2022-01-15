Домашние животные, проживающие в нацпарке, имеют собственные "рабочие задачи". Они общаются с туристами в теплый сезон и развлекают работающих там дежурных.

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Что известно о "Тузловских лиманах"

Это национальный парк, расположенный на юге Одесской области. Его основали в 2010 году. Фауна парка лучше всего представлена ​​птицами. Через территорию "Тузловских лиманов" проходит один из самых больших птичьих миграционных путей.

В парке обитают такие домашние животные: ослица Дама с дочерью Радой, мул Валет, камерунская коза Фрумушика с дочерью Никой, а также щенок лабрадора Багира.



Камерунские козы / Фото Ивана Русева

В туристический сезон животные очень нравятся туристам, а дети, "общаясь" с ними, получают большое наслаждение,

– рассказывает руководитель отдела исследований парка Иван Русев.



Лабрадорка Багира и мул Валет / Фото Ивана Русева

Мул Валет помогает также на службе в парке. А еще все животные мелиорируют степные участки – после того, как они пасутся и оставляют экскременты, увеличивается разнообразие растений.

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Мул и ослик / Фото Ивана Русева

В объектив не попал кот Скиф – когда делали фото, этот красавец где-то охотился на мышей.



Осличка Дама и ее дочь Рада / Фото Ивана Русева

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Текст сообщения:

У нас в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" есть много разных диких животных, особенно птиц. Но диких крупных наземных млекопитающих, кроме дельфинов, в нацпарке нет. А домашние, живущие на границе "Тузловская Амазония", радуют и каждый день "общаются" с дежурными национального природного парка на границе "Тузловская Амазония". А мул Валет помогает на службе в парке. В туристический сезон животные очень нравятся туристам, а детишки, "общаясь" с ними, получают большое наслаждение. Они также очень мощные мелиоранты степных участков и после их выпаса обогащается многообразие растений.

На фото: Осличка Дама с дочерью Радой, мул Валет знакомится с ослом Радой, камерунская коза Фрумушика с дочерью Никой, мул Валет знакомится с щенком лабрадора – Багирой.

Еще есть и красавец кот Скиф, но он где-то промышлял в зарослях, когда я делал фотосессию.