Домашние животные, проживающие в нацпарке, имеют собственные "рабочие задачи". Они общаются с туристами в теплый сезон и развлекают работающих там дежурных.
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Что известно о "Тузловских лиманах"
Это национальный парк, расположенный на юге Одесской области. Его основали в 2010 году. Фауна парка лучше всего представлена птицами. Через территорию "Тузловских лиманов" проходит один из самых больших птичьих миграционных путей.
В парке обитают такие домашние животные: ослица Дама с дочерью Радой, мул Валет, камерунская коза Фрумушика с дочерью Никой, а также щенок лабрадора Багира.
Камерунские козы / Фото Ивана Русева
В туристический сезон животные очень нравятся туристам, а дети, "общаясь" с ними, получают большое наслаждение,
– рассказывает руководитель отдела исследований парка Иван Русев.
Лабрадорка Багира и мул Валет / Фото Ивана Русева
Мул Валет помогает также на службе в парке. А еще все животные мелиорируют степные участки – после того, как они пасутся и оставляют экскременты, увеличивается разнообразие растений.
Мул и ослик / Фото Ивана Русева
В объектив не попал кот Скиф – когда делали фото, этот красавец где-то охотился на мышей.
Осличка Дама и ее дочь Рада / Фото Ивана Русева
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