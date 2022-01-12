Трогательная история произошла в Зимбабве. Махавуси был еще слоненком, когда его хотели продать в зоопарк.

Читайте также Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Слоны никого не забывают



Смотритель и слон / Фото Sam Turley / Caters News

К счастью, животное удалось спасти. Слон попал в заповедник дикой природы, где его вырастили.

Махавуси был таким маленьким, что его пришлось кормить из бутылочки. Это делал смотритель Марупия Чивханга. Вероятно, это и заложило фундамент крепкой дружбы между мужчиной и слоном.



Марупия вырастил животное с детства / Фото Sam Turley / Caters News

Махавуси и Марупия стали замечательными приятелями, и с годами эта связь становится все крепче.

Есть поверье, что слоны все помнят и ничего не забывают. Глядя на смотрителя и Махавуси – можно поверить, что это правда.



Гигант обожает "своего" человека / Фото Sam Turley / Caters News

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Не виделись месяц

Марупия недавно вернулся из отпуска. Мужчина не видел своего гигантского "любимца" целый месяц. Слон почти не отходит от своего наставника – так соскучился.



Слон очень обрадовался, когда смотритель вернулся из отпуска / Sam Turley / Caters News

Моменты невероятного общения между гигантским слоном и человеком запечатлел фотограф Sam Turley.

Интересно Атака на хищника: как зебра смогла "напугать" гепарда