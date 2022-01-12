Хищник захотел отогнать стадо зебр как можно дальше от своих детенышей, поэтому решил их напугать. Большинство из них убежали, но одна захотела отомстить.
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Зебра внезапно начала атаковать гепарда, что заставило его бежать изо всех сил. Как результат, он укрылся в кустах.
Когда зебра вернулась к детенышам, хищник покинул свое укрытие. Эпическую погоню успел снять фотограф дикой природы Себастьян Лерке.
Смотрите фото погони зебры за гепардом:
Обычно гепарды охотятся на мелких животных – зайцев, импал, детенышей антилоп гну, газелей. Однако эти быстроногие хищники могут нападать и на зебр.
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