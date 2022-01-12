Хижак захотів відігнати стадо зебр якомога далі від своїх дитинчат, тому вирішив їх налякати. Більшість з них втекла, але одна захотіла помститися.
Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
Зебра раптово почала атакувати гепарда, що змусило його щосили втікати. Як результат, він намагався сховатися у кущах.
Коли зебра повернулася до дитинчат, хижак покинув своє укриття. Епічну гонитву встиг зняти фотограф дикої природи – Себастьян Лерке.
Дивіться фото гонитви зебри за гепардом:
Зазвичай гепарди полюють на дрібних тварин – зайців, імпал, дитинчат антилоп гну, газелей. Проте ці швидконогі хижаки можуть нападати й на зебр.
Читайте також Перекусив ключки та завадив грі у гольф: як чоловіки намагалися прогнати гігантського краба
У Вінниці живе пелікан, який розуміє людей та жонглює: дивіться відео