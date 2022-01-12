Під час гри у гольф два чоловіки помітили серед своїх ключок гігантського кокосового краба. Відео своєї "боротьби" з ним вони виставили у соціальні мережі.
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Гравці намагалися витягнути кокосового краба з ключок, проте істота не хотіла їх відпускати. Крім того, вона змогла декілька з ігрових споряджень перекусити клешнями.
Дивіться відео "боротьби" з крабом:
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Що відомо про кокосового краба
Краб кокосовий, або пальмовий крадій. Його тіло досягає 40 сантиметрів в довжину і важать близько 4 кілограм. Крім того, він відрізняється незвичайною силою. Усе через те, що його кінцівки достатньо розвинені для того, щоб швидко піднятися по стовбуру пальми або відкусити людині фалангу пальця.
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