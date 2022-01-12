Во время игры в гольф двое мужчин заметили среди своих клюшек гигантского кокосового краба. Видео своей "борьбы" с ним выставили в социальные сети.

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Игроки пытались вытащить кокосового краба из клюшек, однако существо не хотело их отпускать. Кроме того, оно смогло несколько из игровых снаряжений перекусить клешнями.

Смотрите видео "борьбы" с крабом:

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Что известно о кокосовом крабе

Краб кокосовый, или пальмовый вор. Его тело достигает 40 сантиметров в длину и весит около 4 килограммов. Кроме того, он отличается необычной силой. Все потому, что его конечности достаточно развиты для того, чтобы быстро подняться по стволу пальмы или откусить человеку фалангу пальца.

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