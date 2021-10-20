Как лабрадор поцеловал акулу: дайвер сняла невероятное видео
Источник:People
Дружелюбная китовая акула подплыла к небольшой лодке и захотела поздороваться с лабрадором. Она показала морду из воды, а веселый пес лизнул морское существо.
Джейд Перселл – дайвер. Она плавала со своей подругой и песиком возле рифа Нингалу в Австралии, когда произошла неожиданная встреча.
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Посчастливилось увидеть
На видео, которое сняла дайвер, видно, как акула подплывает к лодке. 8-летний лабрадор-ретривер Сейлор в это время был на борту.
Сейлор никогда раньше не встречал китовую акулу, – рассказывает владелица собаки.
Пес заинтересовался тем, что происходит в воде. Он обошел мотор и склонился вниз, чтобы лучше разглядеть акулу.
Акула несколько раз показывала голову из воды. В это время Сейлор коснулся ее носа языком. К счастью, этот невинный поцелуй не разозлил хищника и акула спряталась в воду.
Я говорила собаке не трогать акулу, но он меня не слушал, – делится Джейд.Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.
Первый пес, поцеловший акулу
Девушка счастлива, что Сейлор только поцеловал акулу, но не прыгнул за ней.
Сейлор, наверное, единственная собака в мире, которая поцеловала китовую акулу, – не скрывает эмоции владельца песика.
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Встреча собаки и акулы: смотрите видео
Китовая акуласамый крупный вид акул, а также самый крупный вид современных рыб. Имеют длину 16 – 20 метров и вес до 34 тонн. Несмотря на большие размеры, китовая акула для человека абсолютно безопасна, так как питается исключительно планктоном и прочими мелкими организмами,
Источник: Википедия