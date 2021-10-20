Этот вид рыб является самым тяжелым из всех костных рыб. Но такого гиганта нечасто повезет увидеть даже рыбакам.
Читайте также Что поможет побороть аллергическую реакцию на кошек: узнайте другие методы борьбы с аллергией
Рыба-луна (mola mola)самая большая по массе известная костная рыба в мире: средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный возле Сиднея, достигал массы 2235 килограмм. Вид распространен в тропических и умеренных водах всего мира. По внешнему виду напоминает голову рыбы с хвостом, с уплощенным телом, ее высота вместе с плавниками примерно равна ее длине.
Источник: Википедия
Не могли взвесить
Этот впечатляющий экземпляр попал в сети рыбаков вблизи берегов Сеуты, что в Испании. Морской биолог Энрике Остале утверждает, что эта рыба стала рекордной в регионе.
Пойманная рыба имеет длину 3,2 метра, ширину 2,9 метра.
Мы пытались поставить ее на весы, измеряющие центнеры, но она оказалась слишком тяжелой, – отметил Осталь, руководитель лаборатории морской биологии Севильского университета, которому сообщили об уникальной рыбе.
Биологи назвали рыбу рекордной в регионе / Скриншот с видео
Пришлось оценивать вес рыбы по составу туши и по сравнению с другими уловами. Биолог пришел к выводу, что эта рыба весит около 2 тонн.
Что сделали с рыбой
Этот вид рыбы считают уязвимым и есть его нельзя. Поэтому рыбу подержали в камере, заполненной морской водой, пока не прибыли биологи. Затем редкий экземпляр на несколько минут подняли на палубу, чтобы измерить размеры тела, определить вес и взять образец ДНК.
После этого рыбу отпустили обратно в море невредимой.
Рыбу отпустили обратно в море / Скриншот с видео
Интересно Природа удивляет: 9 невероятных яиц, которые поражают своей красотой
Как выглядит гигантская луна-рыба: смотрите видео
Летом редкую рыбу нашли в Орегоне
- На один из пляжей в США вымыло тело редкой рыбы опах.
- Этих рыб также называют "лунными" за необычный окрас.
- Опах является единственной известной полностью теплокровной рыбой в мире.
- Экземпляр заморозят и будут изучать.
Лунная рыба на побережье Орегона / Фото Seaside Aquarium